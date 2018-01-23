Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой в Украине. Поэтому он рекомендовал представителям администрации Трампа внимательно следить за тем, что говорят и умалчивают представители украинской власти, а также проверять, как они выполняют свои обещания.

Об этом Байден заявил во время выступления в Совете по международным отношениям США, передает "Голос Америки".

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут принимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали", - рассказал Байден.

Он отметил, что тогда пошел на пресс-конференцию и сказал, что США не предоставят Украине миллиард долларов.

"Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", - продолжил бывший вице-президент США.

Во время своего выступления Байден вспомнил об Антикоррупционном суде.

"Они (украинская власть - УП) сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но один из трех необходимых институтов сейчас отходит назад. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет", - рассказал Байден.

Кроме того, он назвал разумным решение администрации президента США Дональда Трампа о предоставлении летального оружия Украине.

По его словам, последние два года на своей прежней должности в администрации Барака Обамы, он лично на этом настаивал. По его мнению, вооружение Украине вместе с санкциями и давлением Запада позволит лучше противостоять российской агрессии.

Как известно, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за законопроекта о об антикоррупционном суде который внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Президентский проект попытаются включить в повестку дня уже на следующей сессии Верховной Рады.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заверила, что рекомендации Венецианской комиссии и МВФ будут учтены.