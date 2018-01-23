Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Агентство з розшуку активів таки вилучило "квартиру Клименка"

Вівторок, 23 січня 2018, 23:25

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, попри спротив окремих осіб, таки прийняло в управління квартиру у центрі Києва відповідно до рішення суду.

Про це повідомляє прес-служба АРМА

"Національне агентство, виконуючи ухвалу слідчого судді Печерського суду районого суду міста Києва, прийняло в управління квартиру в одному з житлових комплексів міста Києва, та передало її в управління компанії-управителю за договором", – йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Агенство також розмістило фотографії приміщення, на яких видно, як воно облаштоване.

"Завдяки спільним злагодженим діям працівників Національного агентства та правоохоронних органів вдалося подолати багатогодинний супротив, затягування часу і фізичні перешкоди з боку третіх осіб під час передачі квартири в управління компанії-управителю", – повідомили в агенстві.

Раніше повідомлялось, що невідомі особи чинили перешкоди та супротив представникам Національного агентства та Головної військової прокуратури щодо виконання ухвали суду та передачі квартири в управління Національному агентству.

Квартира №32, що була передана ухвалою Печерського суду в управління Нацагентству, розташована за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, а її власником є ТОВ "Компанія з управління активами Ексельсіор".

Ймовірно, йдеться про конфіскацію майна, яке фігурує в розслідуванні корупційної діяльності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

"Українська правда" звернулася по коментар до "Компанії з управління активами Ексельсіор", але відповідь поки не отримала.

Раніше агентство заявляло про опір в приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

Як відомо, у липні 2017 заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перерахував заблоковане "майно Клименка". Серед переліченого, зокрема, 78 елітних квартир.

Теми: Клименкопрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Клименко
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Останні новини
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
Усі новини...
Реклама: