Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, попри спротив окремих осіб, таки прийняло в управління квартиру у центрі Києва відповідно до рішення суду.

Про це повідомляє прес-служба АРМА

"Національне агентство, виконуючи ухвалу слідчого судді Печерського суду районого суду міста Києва, прийняло в управління квартиру в одному з житлових комплексів міста Києва, та передало її в управління компанії-управителю за договором", – йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Агенство також розмістило фотографії приміщення, на яких видно, як воно облаштоване.

"Завдяки спільним злагодженим діям працівників Національного агентства та правоохоронних органів вдалося подолати багатогодинний супротив, затягування часу і фізичні перешкоди з боку третіх осіб під час передачі квартири в управління компанії-управителю", – повідомили в агенстві.

Раніше повідомлялось, що невідомі особи чинили перешкоди та супротив представникам Національного агентства та Головної військової прокуратури щодо виконання ухвали суду та передачі квартири в управління Національному агентству.

Квартира №32, що була передана ухвалою Печерського суду в управління Нацагентству, розташована за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, а її власником є ТОВ "Компанія з управління активами Ексельсіор".

Ймовірно, йдеться про конфіскацію майна, яке фігурує в розслідуванні корупційної діяльності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

"Українська правда" звернулася по коментар до "Компанії з управління активами Ексельсіор", але відповідь поки не отримала.

Раніше агентство заявляло про опір в приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

Як відомо, у липні 2017 заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перерахував заблоковане "майно Клименка". Серед переліченого, зокрема, 78 елітних квартир.