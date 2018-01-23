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Агентство по поиску активов таки изъяло "квартиру Клименка"

Вторник, 23 января 2018, 23:25

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, несмотря на сопротивление отдельных лиц, таки приняло в управление квартиру в центре Киева в соответствии с решением суда.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Национальное агентство, выполняя постановление следователя судьи Печерского суда районного суда города Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передало ее в управление компании-управляющему по договору", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Агентство также разместило фотографии помещения, на которых видно, как оно оборудовано.

"Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовой сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление компании-управителю", - сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что неизвестные лица препятствовали и оказывали сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры в выполнении постановления суда и передаче квартиры в управление Национальному агентству.

Квартира №32, которая была передана постановлением Печерского суда в управление Нацагентству, расположена по адресу г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, а ее владельцем является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

Вероятно, речь идет о конфискации имущества, которое  фигурирует в расследовании коррупционной деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к "Компании по управлению активами Эксельсиор", но ответ пока не получила.

Ранее агентство заявляло о сопротивлении в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

Как известно, в июле 2017 года заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

Позже  министр внутренних дел Украины Арсен Аваков перечислил заблокированное "имущество Клименко". Среди перечисленного, в частности, 78 элитных квартир.

Темы: Клименкопрокуратура
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