Доба в АТО: Вперше за тривалий час не зафіксовано жодного обстрілу

23 січня в зоні АТО жодного обстрілу у бік позицій Збройних Сил України зафіксовано не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

Як наголошують у штабі, підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню.

Військові нагадали, що повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості.

Як повідомлялось, напередодні, 22 січня, до 17:30 бойовики 6 разів порушили перемир'я, потім було тихо. Один боєць ЗСУ загинув близько 8-ї ранку внаслідок обстрілів позицій поблизу Луганського (Донецька область).