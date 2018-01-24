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Сутки в АТО: Впервые за долгое время не зафиксировано ни одного обстрела

Среда, 24 января 2018, 06:37

23 января в зоне АТО ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

Как отмечают в штабе, подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Военные напомнили, что полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.

Как сообщалось, накануне, 22 января, до 17:30 боевики 6 раз нарушили перемирие, потом было тихо. Один боец ​​ВСУ погиб около 8 утра в результате обстрелов позиций вблизи Луганского (Донецкая область).

Темы: АТОДонбасс
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