Сутки в АТО: Впервые за долгое время не зафиксировано ни одного обстрела

23 января в зоне АТО ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

Как отмечают в штабе, подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Военные напомнили, что полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.

Как сообщалось, накануне, 22 января, до 17:30 боевики 6 раз нарушили перемирие, потом было тихо. Один боец ​​ВСУ погиб около 8 утра в результате обстрелов позиций вблизи Луганского (Донецкая область).