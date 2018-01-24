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У селі Новоукраїнка на Луганщині українське ТБ доступне у "цифрі"

Середа, 24 січня 2018, 09:13

У селі Новоукраїнка в Луганській області ефірне мовлення працює нестабільно, але можна користуватися цифровим телебаченням.

Про це повідомляє Міністерство інформаційної політики.

"На території Новоукраїнської сільської ради добре працює лише цифрове телебачення "Т2". Ефірне мовлення працює нестабільно", – повідомив радник міністра з питань відновлення мовлення в зоні АТО, народний депутат Олександр Бригинець, який керує відповідною моніторинговою місією.

Секретар сільради Малик Тетяна Василівна розповіла, що село Новоукраїнка особливе: тут живуть переселенці з Полтавщини.

"Школа в селі українська і всі розмовляють українською. Настрої тут дуже оптимістичні і проукраїнські", – сказала вона.

Мінінформ зазначає, що за 2 роки роботи комісії побудовано три телевежі: в Краматорську Донецької області (5 Грудня 2016 року), в Чонгарі Херсонської області (17 березня 2017 року) та у Бахмутівці Луганської області (22 серпня 2017 року).

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбастелебаченняЗМІМінстець
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