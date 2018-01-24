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Режим тиші в зоні АТО протримався півтори доби – штаб

Середа, 24 січня 2018, 17:38

Режим припинення вогню у районі проведення антитерористичної операції тривав півтори доби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО за 24 січня.

За його даними  противник 1 раз обстріляв позиції Збройних сил України.

На донецькому напрямку ворог застосував міномети на Приазов’ї.

З тимчасово непідконтрольної українському уряду Саханки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82-мм по наших опорних пунктах біля Лебединського.

На інших ділянках нашої оборони обстрілів не було зафіксовано.

У штабі наголошують, що підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей, гарантуючи виконання усіх заходів з підтримання сталого припинення вогню.

Як повідомлялося, 23 січня в зоні АТО вперше за тривалий час не було зафіксовано жодного обстрілу у бік позицій Збройних Сил України.

Під час візиту до України відвідати Донбас збирався спецпредставник США Курт Волкер. Поїздка на Донбас була запланована на 24 січня.

Пізніше Волкер скасував поїздку через погіршення погодних умов.

Українська правда

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Теми: АТО
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