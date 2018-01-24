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Режим тишины в зоне АТО продержался полтора суток – штаб

Среда, 24 января 2018, 17:38

Режим прекращения огня в районе проведения антитеррористической операции длился полтора суток.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО за 24 января.

По его данным противник 1 раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины.

На донецком направлении враг применил минометы на Приазовье.

Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по нашим опорных пунктах возле Лебединского.

На других участках нашей обороны обстрелов не зафиксировано.

В штабе отмечают, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мер по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Как сообщалось, 23 января в зоне АТО впервые за долгое время не было зафиксировано ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины.

Во время визита в Украину посетить Донбасс собирался спецпредставитель США Курт Волкер. Поездка на Донбасс была запланирована на 24 января.

Позже Волкер отменил поездку из-за ухудшения погодных условий.

Украинская правда
Темы: АТО
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