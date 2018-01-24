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Vodafone не поїде ремонтувати мобільний зв'язок в ОРДО без гарантій безпеки

Середа, 24 січня 2018, 19:29

Мобільний оператор "Vodafone-Україна" не може перевірити чи відремонтувати своє обладнання без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області.

Про це заявила начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан, передає "Радіо Свобода".

"Неможливо таке. Ми працюємо відповідно до українського законодавства. Ми працюємо за українськими ліцензіями, виданими нам Україною. Чинне законодавство нам забороняє працювати або вести будь-яку господарську або комерційну діяльність на непідконтрольній території", - пояснила речниця.

Вона наголосила, що якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

"На свій страх і ризик, ми, звичайно, робити цього не будемо. Тому що ніхто не візьме на себе відповідальність ризикувати життями людей... Якщо ніхто не може гарантувати їхню безпеку, то, звичайно, ніхто туди наших фахівців не відправить", - зазначила Рубан.

Вона додала, що проблему із зв’язком в Донецькій області винесли на переговори контактної групи в Мінську.

Як відомо, на окупованій території Донецької області як і раніше не працює мережа мобільного оператора Vodafone.

За даними оператора, найбільш імовірною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення.

"З боку Vodafone Україна перешкод для відновлення працездатності мережі немає", - відзначають в компанії.

"Луганський трафік пішов у повному обсязі, донецький чомусь ні. Тобто, це точно проблема, яка існує не з нашого боку, не залежить від нас", – сказала Рубан.

У той же час підконтрольний бойовикам сайт 22 січня поширив повідомлення, що так зване "Міністерство зв'язку ДНР" звернулося до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні зв'язку.

Також представники незаконного збройного формування заявили, що українському оператору "необхідно вирішити ряд адміністративних питань, зокрема питання оплати електроенергії" з окупаційною адміністрацією.

Теми: мобільний зв'язокОРДЛО
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