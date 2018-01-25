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Миротворча місія має не допустити замороження ситуації на Донбасі – генерал США

Четвер, 25 січня 2018, 01:57
Миротворча місія має не допустити замороження ситуації на Донбасі – генерал США
Міжнародна миротворча місія на Донбасі може бути розгорнута у разі ретельного вибору її держав-учасниць.

Таку думку висловив колишній командувач силами США у Європі (2014-2017), генерал Бен Годжес, передає "Укрінформ".

"Миротворча місія в Україні має цінність, однак до її складу мають увійти хороші країни, серйозні якісні люди, які дійсно зможуть виконати мандат, яким би він не був", – сказав Годжес.

Генерал наголосив на важливості точного визначення мандату майбутньої місії, який має фокусуватися на виконанні Мінських домовленостей.

"Якщо це будуть миротворці ООН, то вони мусять мати мандат, який не заморозить ситуацію назавжди, як це робить Росія, а матиме на меті імплементацію Мінських угод", – додав він.

"Будь-хто не може брати участь у цій місії "блакитних шоломів". Це повинна бути професійна сила, яку поважатимуть усі сторони, і яка буде спроможною виконати дуже складне завдання", – зазначив Годжес.

"Той факт, що росіяни самі спершу запропонували розгорнути миротворчу місію на Донбасі, ще не означає, що вони дійсно прагнуть цього. Такий крок може бути частиною їх загальної стратегії", – також підкреслив генерал.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. 

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада 2017 року Волкер передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасООНмиротворці
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