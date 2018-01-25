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Миротворческая миссия должна не допустить замораживания ситуации на Донбассе – генерал США

Четверг, 25 января 2018, 01:57
Миротворческая миссия должна не допустить замораживания ситуации на Донбассе – генерал США

Международная миротворческая миссия в Донбассе может быть развернута в случае тщательного выбора ее государств-участников.

Такое мнение высказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017), генерал Бен Ходжес, передает "Укринформ".

"Миротворческая миссия в Украине имеет ценность, однако в ее состав должны войти хорошие страны, серьезные качественные люди, которые действительно смогут выполнить мандат, каким бы он ни был",  сказал Ходжес.

Генерал подчеркнул важность точного определения мандата будущей миссии, который должен фокусироваться на выполнении Минских договоренностей.

"Если это будут миротворцы ООН, то они должны иметь мандат, который не заморозит ситуацию навсегда, как это делает Россия, а будет иметь целью имплементацию Минских соглашений",  добавил он.

"Кто-либо не может принимать участие в этой миссии "голубых касок". Это должна быть профессиональная сила, которую будут уважать все стороны, и которая будет в состоянии выполнить очень сложную задачу",  отметил Ходжес.

"Тот факт, что россияне сами сначала предложили развернуть миротворческую миссию в Донбассе, еще не означает, что они действительно хотят этого. Такой шаг может быть частью их общей стратегии", – также подчеркнул генерал.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября 2017 года Волкер передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАДонбассООНмиротворцы
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