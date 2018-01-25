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Euronews виправив сюжет про окупований Крим

Четвер, 25 січня 2018, 07:18

Телеканал Euronews вніс зміни до свого сюжету про навчання російськими військами дітей у Криму, у якому не було зазначено про російську окупацію півострова.

Про це свідчать оновлення на сайті телеканалу, повідомляє "Європейська правда".

На сайті зазначено, що "сюжет оновлено 24 січня 2018 року, включаючи деталі про російську анексію Криму".

Текст сюжету доповнили реченням: "Крим, який розглядається геополітичним оплотом Москви, був анексований в України у 2014 році – це призвело до введення санкцій Євросоюзу і США проти Росії за цей "нелегальний" крок".

Як відомо, сюжет телеканалу викликав обурення в українського МЗС та європейських дипломатів.

Матеріал про військові навчання для школярів у Криму не містив згадки про анексію півострова.

У МЗС України закликали телеканал Euronews виправити матеріал про окупований Крим. Із листом до телеканалу звернувся посол України в ЄС.

Теми: КриманексіяЗМІ
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