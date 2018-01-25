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Euronews исправил сюжет об оккупированном Крыме

Четверг, 25 января 2018, 07:18

Телеканал Euronews внес изменения в свой сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, в котором не было указано о российской оккупации полуострова.

Об этом свидетельствуют обновления на сайте телеканала, сообщает "Европейская правда".

На сайте указано, что "сюжет обновлено 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма".

Текст сюжета дополнили предложением: "Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован в Украины в 2014 году - это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот "нелегальный" шаг".

Как известно, сюжет телеканала вызвал возмущение в украинских и европейских дипломатов.

Материал о военных учениях для школьников в Крыму не содержал упоминания об аннексии полуострова.

В МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме. С письмом к телеканалу обратился посол Украины в ЕС. 

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Темы: КрыманнексияСМИ
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