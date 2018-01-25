Прем'єр Володимир Гройсман заявив, за три роки у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинуло 15300 громадян.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"В 2014-2017 роках в Україні втрачено 15300 людських життів. Це просто катастрофа!", - повідомив Гройсман.

За його словами, будівництво нових, якісних доріг призвело до того, що на них значно збільшилась швидкість руху автомобілів. При цьому жодних технічних засобів на контролю за швидкістю руху не будується.

"Тут не тільки питання контролю. Є ще питання будівництва необхідних елементів, які зменшують швидкість на дорогах і роблять її участь у дорожньому русі безпечною", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що у 2018 році планується створити систему заходів для контролю руху на дорогах.

На його думку, це допоможе зменшити смертність внаслідок ДТП на 30%.

"Уявіть, якщо ми зможемо зберегти 4-5 тисяч людських життів, якщо створимо цю систему", - сказав Гройсман.

Він також додав, що влада це мала зробити ще кілька років тому, але наразі це питання є пріоритетним.

Раніше повідомлялося, що щорічно на дорогах України гине до 3 тисяч людей. Для боротьби зі смертністю на дорогах в Україні стартувала кампанія за безпечні дороги.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект Кабінету міністрів, який передбачає кількаразове збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Законодавча ініціатива має істотно посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

У свою чергу виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак на засіданні Кабінету міністрів 15 листопада зазначав, що безпека на дорогах є важливим напрямком.

Він привітав ініціативу щодо зменшення ліміту швидкості у населених пунктах до 50 кілометрів на годину.