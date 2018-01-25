Апеляційний суд призначив засідання у справі екс-ректора Мельника

706 переглядів
Четвер, 25 січня 2018, 13:26

Суд розгляне 13 лютого апеляцію на виправдувальний вирок для екс-ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника.

Про це йдеться в списку справ, призначених до розглядув Апеляційному суді Київської області.

Відповідно до опублікованих даних, засідання у справі за ч.5 ст. 191 ККУ розпочнеться о 10:30.

Справу слухатиме колегія суддів на чолі з Олександром Миколюком.

 

В січні цього року стало відомо, що прокуратура Київської області подала апеляцію на вирок для Мельника.

У липні 2013 року Мельник був затриманий співробітниками міліції у власному кабінеті при отриманні хабара.

7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати всі переміщення заарештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник, а згодом знайшовся у США.

Після перемоги Євромайдану Мельник повернувся в Україну.

У липні 2015 року Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання.

5 грудня 2017 року Бородянський райсуд Київської області визнав його невинуватим і виправдав.

Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок для Мельника – Апеляційний суд Київської області відкрив провадження 15 січня 2018 року.

Софія Лукашова, для УП
Теми: Мельник суд
powered by lun.ua
По темі
Прокуратура таки подала апеляцію щодо Мельника 19 січня 2018, 15:20
Луценко про справи Саакашвілі і Мельника: Ніяких істерик 12 грудня 2017, 12:12
Суд виправдав скандального ректора, якому загрожувало 12 років тюрми 11 грудня 2017, 16:20
Усі новини
Головні новини
Суд у справі Каськіва не відбувся через відсутність судді
Голову Аудитслужби Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання
ЄСПЛ розглядає 3800 скарг проти України через наслідки російської агресії
Вибори-2019: Порошенко відповів, чи спробує піти на другий термін
Усі новини
світ

Ваш кіт правша чи шульга? Науковці з Ірландії знають, як це визначити

афіша

11 подій тижня, які варто відвідати