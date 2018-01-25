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Апеляційний суд призначив засідання у справі екс-ректора Мельника

Четвер, 25 січня 2018, 12:26

Суд розгляне 13 лютого апеляцію на виправдувальний вирок для екс-ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника.

Про це йдеться в списку справ, призначених до розглядув Апеляційному суді Київської області.

Планується, що засідання у справі за ч.5 ст. 191 ККУ розпочнеться о 10:30.

Справу слухатиме колегія суддів на чолі з Олександром Миколюком.

 

Як відомо, в липні 2013 року Мельника затримали в його кабінеті при отриманні хабара.

7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати всі переміщення заарештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник, а згодом знайшовся у США.

Після перемоги Євромайдану Мельник повернувся в Україну.

8 липня 2015 року Ірпінський суд виправдав екс-ректора у справі про хабарництво.

13 липня Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання.

5 грудня 2017 року Бородянський райсуд Київської області визнав його невинуватим і виправдав.

Прокуратура подала апеляцію на виправдальний вирок для Мельника – Апеляційний суд Київської області відкрив провадження 15 січня 2018 року.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Мельниксуд
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