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Подання про звільнення Насірова Гройсман надіслав на перевірку

Четвер, 25 січня 2018, 12:35
Подання про звільнення Насірова Гройсман надіслав на перевірку

Кабінет міністрів направив подання Міністерства фінансів щодо звільнення відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на перевірку в Національне агентство з питань державної служби.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 25 січня.

"Є подання міністра фінансів відстороненого щодо глави ДФС. Ми направляємо це зараз на вищий корпус державної служби. Закон передбачає процедуру. Тобто: внесено, на держслужбу, держслужба вносить подання уряду, уряд приймає рішення", – пояснив процедуру прем'єр.

Як відомо, міністр фінансів Олександр Данилюк 17 січня на засіданні Кабінету міністрів порушив питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

У свою чергу прем'єр Володимир Гройсман зазначив, що "негайно винесе на розгляд уряду питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, як тільки його отримає".

Активісти-антикорупціонери звинуватили уряд в бездіяльності та намагаються через суд зобов’язати уряд звільнити Насірова через наявність у нього подвійного громадянства.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

У березні 2017 року депутат БПП Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

Валентина Романенко, УП
Теми: НасіровКабінет міністрівдержслужба
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