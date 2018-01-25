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У Порошенка в центрі Києва з'явиться свій Roshen Plaza

Четвер, 25 січня 2018, 17:47

Найбільша кондитерська фабрика Києва – Рошен, яка раніше носила ім'я Карла Маркса, перетвориться в Roshen Plaza.

Про це в інтерв'ю НВ розповів президент і міноритарний акціонер корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський, передає "Економічна правда".

"Вона потихеньку перетворюється на пам'ятник. У цьому році ми переїжджаємо в заводську будівлю, там буде офіс нашої компанії. Крім цього, ми хочемо дати цій фабриці нове життя. Умовна назва – Рошен Плаза", – сказав він.

За його словами, територія фабрики повинна перетворитися в суспільний простір. Наприклад, в наступному році там хочуть відкрити безкоштовний каток.

"Через рік у цій будівлі відкриється магазин з постійно діючою маленькою лінією, щоб кожен бажаючий міг прийти і побачити, як роблять шоколад", - каже він.

"Крім цього, ми хочемо створити там щось на зразок технічного музею або fab lab – невелику фабричну майстерню, де можна виготовляти якісь деталі на верстатах", – зазначив Москалевський.

Однак, за його словами, поки корпорація ще знаходиться в пошуку концепції.

Глава Roshen також зазначив, що в центрі міста займатися виробництвом безглуздо, оскільки туди складно приїхати і складно виїхати.

Як відомо, президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen. Після вступу на посаду глави держави він найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU.

Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" у січні 2016 року президент заявив про підписання договору про передачу кондитерської корпорації у траст.

У квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в "сліпий" траст компанії Rothschild Trust частки Порошенка в корпорації Roshen. Він передав свою 85%-ву частку в корпорації в незалежний сліпий траст (blind trust) компанії Rothschild Trust.

Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів. Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд Кондітерінвест, ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.

Пізніше Порошенко заявив про те, що не впливає на свої активи в Roshen.

"Українська правда" у Threads

Теми: RoshenПорошенкоКиїв
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