У Порошенко в центре Киева появится свой Roshen Plaza

Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, которая раньше носила имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza.

Об этом в интервью НВ рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский, передает "Экономическая правда".

"Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Рошен Плаза", – сказал он.

По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток.

"Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад", - говорит он.

"Кроме этого, мы хотим создать там нечто вроде технического музея или fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие‑то детали на станках", – отметил Москалевский.

Однако, по его словам, пока корпорация еще находится в поиске концепции.

Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, так как туда сложно приехать и сложно уехать.

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.

Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.

Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.