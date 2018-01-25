У ГПУ заявляють, що екс-гендиректор "Укрспирту" готував замах на Авакова

У Генеральній прокуратурі заявили, що учасники злочинної організації разом із колишнім генеральним директором державного підприємства "Укрспирт" Михайлом Лабутіним готували замахи на життя, зокрема на очільника МВС Арсена Авакова.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Встановлено, що учасники зазначеної злочинної організації планували вчинення умисних вбивств інших осіб, серед яких і міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б", - написала речниця.

Крім того, затриманих звинувачують в умисному вбивстві 30.05.2017 радника директора ДП "Укрспирт"; замаху на умисне вбивство 29.03.2017 заступника керівника ДП "Укрспирт"; замаху на умисне вбивство 01.05.2017 президента однієї із спортивних федерацій, з використанням протипіхотної міни; замаху на умисне вбивство 23.06.2017 приватного підприємця, з використанням саморобного вибухового пристрою.

Сарган розповіла, що завдяки спільним зусиллям представників Головної військової прокуратури, слідчих Головного слідчого управління НП, департаменту контррозвідки СБУ, департаменту карного розшуку НП та департаменту внутрішньої безпеки НП викрито всю ієрархічну структуру та учасників злочинної організації, а їхню діяльність припинено.

За її словами, 19 грудня 2017 року були одночасно проведені 60 обшуків у різних регіонах України та затримано шістьох активних учасників злочинної організації.

"Керівника злочинної організації, яким є колишній директор ДП "Укрспирт", затримано на території Румунії, куди направлено запит щодо його екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. В задоволенні апеляції затриманого на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення екстрадиційної процедури судом м. Сучава (Румунія), відмовлено", - зазначила Сарган.

Суд обрав запобіжний захід для всіх затриманих у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

"У кримінальному провадженні триває проведення комплексну необхідних слідчих, розшукових та інших процесуальних дія, спрямованих на встановлення всіх учасників вказаної злочинної організації та притягнення їх до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні Сарган.

Наразі триває досудове розслідування.

Як відомо, у Румунії затримали колишнього генерального директора державного підприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна.

Як повідомлялося, в грудні 2014 року Міністерство аграрної політики і продовольства України відсторонило керівника "Укрспирту" Михайла Лабутіна з посади, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Укрспирт" його заступника Віктора Панкова.



У цьому ж місяці прес-служба Державної фіскальної служби України повідомила, що Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на суму 200,7 млн ​​грн.



У січні 2015 року Інтерпол оголосив Лабутіна в розшук. Згідно з інформацією на офіційному сайті міжнародної поліції, він розшукується за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах або організованою групою.



Також екс-главу "Укрспирту" звинувачують в ухиленні від сплати податків і загрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.



30 травня 2017 року Панкова вбили пострілом у спину в Дарницькому районі Києва.



В кінці грудня 2017 року поліція затримала підозрюваних у вбивстві Панкова і в низці інших замахів на бізнесменів в Києві.



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