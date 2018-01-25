В ГПУ заявляют, что экс-гендиректор "Укрспирта" готовил покушение на Авакова

В Генеральной прокуратуре заявили, что участники преступной организации вместе с бывшим генеральным директором государственного предприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовили покушения на жизнь, в частности на главу МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А.Б.", - написала пресс-секретарь.

Кроме того, задержанных обвиняют в умышленном убийстве 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушения на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушения на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушения на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

Сарган рассказала, что благодаря совместным усилиям представителей Главной военной прокуратуры, следователей Главного следственного управления ЧП, департамента контрразведки СБУ, департамента уголовного розыска ЧП и департамента внутренней безопасности ЧП разоблачена всю иерархическая структура и участники преступной организации, а их деятельность приостановлена.

По ее словам, 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.

"Руководитель преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности. В удовлетворении апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры судом г. Сучава (Румыния), отказано", - отметила Сарган.

Суд избрал меру пресечения для всех задержанных в виде содержания под стражей без определения размера залога.

"В уголовном производстве продолжается проведение комплексна необходимых следственных, розыскных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех участников указанной преступной организации и привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении Сарган.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как известно, в Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.



В этом же месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что Лабутину сообщено о подозрении в финансовых махинациях на сумму 200,7 млн грн.



В январе 2015 года Интерпол объявил Лабутина в розыск. Согласно информации на официальном сайте международной полиции, он разыскивается по подозрению в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой.

Также экс-главу "Укрспирта" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.



30 мая 2017 года Панков был убит выстрелом в спину в Дарницком районе Киева.



В конце декабря 2017 года полиция задержала подозреваемых в убийстве Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

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