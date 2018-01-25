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В ОБСЄ пообіцяли відзвітувати про російський "гумконвой" на Донбасі

Четвер, 25 січня 2018, 19:08

В СММ ОБСЄ пообіцяли моніторити ситуацію з черговим російським "гуманітарним конвоєм" на Донбасі та повідомити про неї у звіті.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на прес-брифінгу, передає "Укрінформ".

"Як і в попередніх випадках, коли такі конвої проїздили, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні буде моніторити ситуацію, якщо їй це буде дозволено. У нас є команда в Луганській області, є в Донецькій області, і члени цих команд готові здійснити моніторинг цього конвою. Результати їх роботи будуть відбиті в звітах, які публікуються на сайті трьома мовами", - розповів Хуг.

Водночас міністерство закордонних справ України висловило протест у зв‘язку з направленням російського "гумконвою" на Донбас.

МЗС надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою припинити вчинення протиправних дій та дотримуватися міжнародних норм та законодавства України.

"25 січня 2018 року російською стороною вкотре здійснено незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" (Ростовська обл., РФ) двох колон загальною кількістю 40 автомобілів під приводом доставки т.зв. "гуманітарного вантажу" населенню Донецької та Луганської областей України", - йдеться у повідомленні МЗС.

Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

25 січня 2018 року 73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасОРДЛО
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