Плотницького утримують під вартою в РФ і звинувачують у співробітництві з СБУ – ЗМІ

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Четвер, 25 січня 2018, 21:07

Колишнього ватажка ОРЛО Ігоря Плотницького та його підлеглих передали під конвоєм в Росію, де їх утримують під вартою. Їх звинувачують у співробітництві з СБУ.

Про це повідомляє "Росбалт" з посиланням на власні джерела з "міністерства державної безпеки" ОРДО.

За інформацією агентства, 23 листопада 2017 року Ігоря Плотницького, керівника його "адміністрації" Ірину Тейцман, начальника охорони Євгена Селіверстова і главу "Державної телевізійної і радіомовної компанії ЛНР" Анастасію Шуркаєву під конвоєм доставили на КПП "Ізварине". Там їх передали ФСБ РФ.

"Наразі нібито всі вони утримуються під вартою на території Росії. Підстави - співпраця зі Службою безпеки України і спроба "здачі" Донбасу Києву. Крім того, затриманим інкримінують розтрату державних коштів, перевищення влади і посадових повноважень", - йдеться у повідомленні.

"Вся ця гоп-компанія творила повне беззаконня, її терпіли до останнього, але прийшов час, коли остання крапля переважила", - розповіло агентству джерело з "міністерства державної безпеки" ОРДО.

За його інформацією, Плотницький до останнього перебував у Луганську і не робив спроб втекти. Нібито він був впевнений, що "ось-ось ОРЛО виявиться під контролем України. Однак "покровителі" його просто злили", - вважає джерело агентства.

Як відомо, 24 листопада ватажок ОРЛО Ігор Плотницький заявив про відставку за "станом здоров'я".

Його заяву оприлюднив "міністр держбезпеки ЛНР" Леонід Пасечнік, який змінив на посаді Плотницького.

Теми: Росія ОРДЛО
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