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Плотницкого удерживают под стражей в РФ и обвиняют в сотрудничестве с СБУ - РосСМИ

Четверг, 25 января 2018, 20:07

Бывшего главаря ОРЛО Игоря Плотницкого и его подчиненных передали под конвоем в Россию, где их содержат под стражей. Их обвиняют в сотрудничестве с СБУ.

Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственные источники из "министерства государственной безопасности" ОРДО.

По информации агентства, 23 ноября 2017 года Игоря Плотницкого, руководителя его "администрации" Ирину Тейцман, начальника охраны Евгения Селиверстова и главу "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР" Анастасию Шуркаеву под конвоем доставили на КПП "Изварино". Там их передали ФСБ РФ.

"Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания - сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи " Донбасса Киеву. Кроме того, задержанным инкриминируют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий", - говорится в сообщении.

"Вся эта гоп-компания создавала полное беззаконие, ее терпели до последнего, но пришло время, когда последняя капля перевесила", - рассказал агентству источник в "министерстве государственной безопасности" ОРДО.

По его информации, Плотницкий до последнего находился в Луганске и не делал попыток убежать. Якобы он был уверен, что "вот-вот ОРЛО окажется под контролем Украины. Однако "покровители" его просто слили", - считает источник агентства.

Как известно, 24 ноября главарь ОРЛО Игорь Плотницкий заявил об отставке по "состоянию здоровья".

Его заявление обнародовал "министр госбезопасности ЛНР" Леонид Пасечник, который сменил на "посту" Плотницкого.

Темы: РосcияОРДЛО
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