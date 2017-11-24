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Плотницький склав повноваження "глави ЛНР"

П'ятниця, 24 листопада 2017, 17:45
Плотницький склав повноваження глави ЛНР

Ватажок ОРЛО Ігор Плотницький заявив про відставку за станом здоров'я.

Про це йдеться у заяві "міністра держбезпеки ЛНР" Леоніда Пасечніка, передає ресурс бойовиків "Луганський інформаційний центр".

"Позначилися численні бойові поранення, наслідки контузії. Відповідно до його рішення я приступаю до виконання обов'язків глави республіки надалі до майбутніх виборів", - йдеться у повідомленні.

Плотницького призначили уповноваженим від ОРЛО по виконанню Мінських угод, бо він є одним з підписантів цих угод.

 
Леонід Пасечник

У заяві Пасечнік "заявив про свою прихильність Мінським угодами".

"Республіка послідовно буде виконувати взяті відповідно до цих угод на себе зобов'язання",- написав він.

Зазначається, що "рада міністрів", "народна рада ЛНР" і інші органи влади продовжують працювати в штатному режимі. 

Як відомо, напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи Тейцман і Шуркаєву - це агентура українських спецслужб.

Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Москва поки офіційно не коментує те, що відбувається в Луганську.

Хоча російське видання РБК, посилаючись на джерело в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким і Корнетом Кремль вибрав сторону останнього.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває їх ватажок Ігор Плотницький.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в цілях безпеки обмежила патрулювання в Луганську 21-22 листопада, але фіксувала наявність збройних людей на вулицях окупованого міста.

СММ також зазначила, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОДонбас
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