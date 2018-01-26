"Чорну скриньку" розбитого у Кременчуці гелікоптера вивчать
Фахівці вивчать дані бортового літописця гелікоптера, який розбився у Кременчуці Полтавської області ввечері 25 січня.
Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін у Facebook.
"На місці катастрофи знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно вивчена та проаналізована", – поінформував він.
Слідчі встановили, що гелікоптер "Мі-8" здійснював навчально-тренувальний політ. Поблизу телевежі місцевої телекомпанії гелікоптер впав на землю та спалахнув.
Після приборкання пожежі встановили, що на борту гелікоптера перебували громадяни України 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження. Загиблі мешкали у різних областях.
"Всі – досвідчені пілоти та бортінженери", – зазначив Замахін.
Слідчо-оперативна група продовжує працювати. До співпраці в розслідуванні долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули до Кременчука зі столиці.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини трагедії.
Замахін висловив співчуття родинам загиблих пілотів та бортінженерів.
Він пообіцяв повідомити остаточні результати слідства згодом.
Як відомо, ввечері 25 січня у Кременчуці впав і згорів вертоліт авіакомпанії "Українські вертольоти". Четверо осіб, які були на борту, загинули.
За попередньою версією слідства, гелікоптер зазнав аварії, бо летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.