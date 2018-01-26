"Чорну скриньку" розбитого у Кременчуці гелікоптера вивчать

Фахівці вивчать дані бортового літописця гелікоптера, який розбився у Кременчуці Полтавської області ввечері 25 січня.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін у Facebook.

"На місці катастрофи знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно вивчена та проаналізована", – поінформував він.



Слідчі встановили, що гелікоптер "Мі-8" здійснював навчально-тренувальний політ. Поблизу телевежі місцевої телекомпанії гелікоптер впав на землю та спалахнув.

У Кременчуці розбився гелікоптер Мі-8 Фото поліції

Після приборкання пожежі встановили, що на борту гелікоптера перебували громадяни України 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження. Загиблі мешкали у різних областях.

"Всі – досвідчені пілоти та бортінженери", – зазначив Замахін.

Слідчо-оперативна група продовжує працювати. До співпраці в розслідуванні долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули до Кременчука зі столиці.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини трагедії.

Замахін висловив співчуття родинам загиблих пілотів та бортінженерів.

Він пообіцяв повідомити остаточні результати слідства згодом.

Як відомо, ввечері 25 січня у Кременчуці впав і згорів вертоліт авіакомпанії "Українські вертольоти". Четверо осіб, які були на борту, загинули.

За попередньою версією слідства, гелікоптер зазнав аварії, бо летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.