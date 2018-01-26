Журналисты, рассказавшие о Порошенко на Мальдивах, подверглись давлению

Президент "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Том Кент встал на защиту программы "Схемы", которая обнародовала подробности отпуска президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его информации, после публикации результатов расследования "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента", в которой журналисты "Схем" рассказали о секретной поездке Порошенко в отпуск на Мальдивы, на них набросились с критикой сторонники президента. Они поставили под сомнение предмет и профессионализм расследования.

Кроме того, пишет издание, журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

В частности, на такое давление пожаловался журналист "Схем" Михаил Ткач.

"За эту неделю мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежками, предупреждали "по тебе работают", была развернута кампания по дискредитации провластной армией роботов и ломов. Это была очень насыщенная неделя давления, неделя, когда машина пропаганды власти работала, не покладая рук. Неделя манипуляций и оскорблений", - пишет он в Facebook.

Кент осудил попытки помешать работе журналистов, "дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом".

"Группа журналистов-расследователей "Схемы" играет критически важную роль в выполнении нашей миссии - осуществлять журналистскую деятельность в поддержку демократии в Украине. Расследования "Схем", как подтверждали многочисленные эксперты и которым присуждены международные награды, тщательны, точны, взвешены и достоверны и соответствуют самым высоким профессиональным журналистским стандартам", - говорится в его заявлении.

Президент издания также отмечает, что работа журналистов "Схем" является свидетельством их преданности своей стране.

"В связи с этим Радио Свободная Европа / Радио Свобода осуждает любые попытки помешать их усилиям дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом", - добавил он.

Как известно, 18 января программа "Схемы" рассказала, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.

В пресс-службе президента подтвердили, что Порошенко совершил частную поездку на Мальдивы.

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - заявили там.

"Решение о том, что информация об этой поездке будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - добавили в ведомстве.