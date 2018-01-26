Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стали відомі імена загиблих у катастрофі гелікоптера в Кременчуці

П'ятниця, 26 січня 2018, 13:11
Стали відомі імена загиблих у катастрофі гелікоптера в Кременчуці

Імена чотирьох осіб, які загинули в результаті падіння гелікоптера в Кременчуці Полтавської області, встановлено.

Про це з посиланням на ДСНС України в Полтавській області, повідомляє 26 січня УНІАН.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири льотчика: командир повітряного судна Сергій Олександрович Шевченко, другий пілот Микола Володимирович Науменко, бортовий інженер Олексій Миколайович Овчарук, бортовий інженер-інструктор – Олексій Вікторович Блінков.

У свою чергу спікер управління Нацполіції області Юрій Сулаєв в ефірі телеканалу "112 Україна" зазначив, що всі четверо загиблих - досвідчені льотчики.

"Всі четверо загинули, вони жителі різних областей, зокрема Вінницької, а також Харкова, Херсона. Вікова категорія загиблих - 48-58 років, всі досвідчені, здійснювали згідно з планом-завданням тренувальні польоти", – сказав Сулаєв.

За попередньою версією члени екіпажу не помітили розтяжки троса біля вежі однієї з місцевих телекомпаній.

"В результаті чого гвинтом зачепили цей трос, після чого сталося падіння і загоряння. Це попередня версія слідства, над якою зараз працюють", – сказав він.

За словами спікера, планується провести повторний огляд місця події, після цього буде призначено низку експертиз і розшукових заходів.

"Вчора співробітники слідчо-оперативної групи знайшли бортовий самописець, який також буде розшифрований і дасть деякі пояснення, що могло статися. Ніхто зі сторонніх не постраждав, жодне з приміщень біля майданчика, теж не пошкоджено. Поліція продовжує працювати, охороняти місце події", – додав він.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 КК ( "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту").

Як повідомлялося, 25 січня близько 19:15 в Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загорянням, гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти"

Теми: КременчукаваріяДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Кременчук
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
У роковини удару по ТЦ "Амстор" Росія знову атакувала Кременчук
Кременчук. "Спочатку було багато криків, а потім стало тихо"
Останні новини
12:33
Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
Усі новини...
Реклама: