Стали відомі імена загиблих у катастрофі гелікоптера в Кременчуці

Імена чотирьох осіб, які загинули в результаті падіння гелікоптера в Кременчуці Полтавської області, встановлено.

Про це з посиланням на ДСНС України в Полтавській області, повідомляє 26 січня УНІАН.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири льотчика: командир повітряного судна Сергій Олександрович Шевченко, другий пілот Микола Володимирович Науменко, бортовий інженер Олексій Миколайович Овчарук, бортовий інженер-інструктор – Олексій Вікторович Блінков.

У свою чергу спікер управління Нацполіції області Юрій Сулаєв в ефірі телеканалу "112 Україна" зазначив, що всі четверо загиблих - досвідчені льотчики.

"Всі четверо загинули, вони жителі різних областей, зокрема Вінницької, а також Харкова, Херсона. Вікова категорія загиблих - 48-58 років, всі досвідчені, здійснювали згідно з планом-завданням тренувальні польоти", – сказав Сулаєв.

За попередньою версією члени екіпажу не помітили розтяжки троса біля вежі однієї з місцевих телекомпаній.

"В результаті чого гвинтом зачепили цей трос, після чого сталося падіння і загоряння. Це попередня версія слідства, над якою зараз працюють", – сказав він.

За словами спікера, планується провести повторний огляд місця події, після цього буде призначено низку експертиз і розшукових заходів.

"Вчора співробітники слідчо-оперативної групи знайшли бортовий самописець, який також буде розшифрований і дасть деякі пояснення, що могло статися. Ніхто зі сторонніх не постраждав, жодне з приміщень біля майданчика, теж не пошкоджено. Поліція продовжує працювати, охороняти місце події", – додав він.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 КК ( "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту").

Як повідомлялося, 25 січня близько 19:15 в Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загорянням, гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти"