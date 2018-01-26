Стали известны имена погибших в катастрофе вертолета в Кременчуге

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Пятница, 26 января 2018, 14:11

Имена четырех человек, погибших в результате падения вертолета в Кременчуге Полтавской области, установлены.

Об этом со ссылкой на ГСЧС Украины в Полтавской области, сообщает 26 января УНИАН.

В результате авиакатастрофы погибли четыре летчика: командир воздушного судна Сергей Александрович Шевченко, второй пилот Николай Владимирович Науменко, бортовой инженер Алексей Николаевич Овчарук, бортовой инженер-инструктор – Алексей Викторович Блинков.

В свою очередь спикер управления Нацполиции области Юрий Сулаев в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что все четверо погибших – опытные летчики.

"Все четверо погибли, они жители разных областей, в частности Винницкой, а также Харькова, Херсона. Возрастная категория погибших - 48-58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты", – сказал Сулаев.

По предварительной версии члены экипажа не заметили растяжки троса возле башни одной из местных телекомпаний.

"В результате чего винтом затронули этот трос, после чего произошло падение и возгорание. Это предварительная версия следствия, над которой сейчас работают", – сказал он.

По словам спикера, планируется провести повторный осмотр места происшествия, после этого будет назначен ряд экспертиз и розыскных мероприятий.

"Вчера сотрудники следственно-оперативной группы нашли бортовой самописец, который также будет расшифрован и даст некоторые пояснения, что могло произойти. Никто из посторонних не пострадал, ни одно из помещений, находившихся возле площадки, тоже не повреждено. Полиция продолжает работать, охранять место происшествия", – добавил он. 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 УК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"). 

Как сообщалось, 25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты"

Темы: Кременчуг авария ГСЧС
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