ГПУ готова розслідувати можливий тиск на журналіста "Схем" – Сарган

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П'ятниця, 26 січня 2018, 16:15

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган пропонує журналісту програми "Схеми" надати ГПУ факти погроз та фейкових листів, що свідчать про тиск на нього.

Про це вона пише 26 січня у Facebook.

"Звертаюся до журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача із пропозицією написати заяву на ім’я генерального прокурора Юрія Луценка у зв’язку із викладеними ним фактами у мережі Фейсбук про тиск, який він пов’язує із виходом розслідування "Мr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента", – пропонує Сарган.

"Прошу Ткача надати всі наявні у нього факти погроз, фейкових листів тощо, що свідчать про тиск на нього як на журналіста", – наголошує вона.

За словами Сарган генеральний прокурор Юрій Луценко готовий зареєструвати кримінальне провадження для проведення слідчих дій за даним фактом.

Водночас редакція програми "Схеми" відповіла Сарган зустрічною пропозицією – показати результати розслідування попереднього провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності з боку співробітників УДО – під час святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра.

Вказане провадження було відкрите ще у вересні.

"За 4 місяці за участю журналістів не було проведено жодної слідчої дії. Прокуратура лише звернулась до редакції з проханням надати відеоматеріали. Відеоматеріалів більше ста гігабайт, тому ми попросили прокуратуру надати диск-накопичувач, оскільки на компакт-диски такий об'єм записати неможливо", – зазначають "Схеми".

Журналісти наголошують, що з того часу досі жодних кроків з боку прокуратури не було здійснено.

"Якщо генеральний прокурор дійсно зацікавлений у законному захисті свободи слова – можливо для початку варто розслідувати вже існуючі провадження?", – зазначають "Схеми".

Як відомо, 18 січня програма "Схеми" розповіла, що президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

У прес-службі президента підтвердили, що Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви.

"Цю поїздку він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", - заявили там.

"Рішення про те, що інформацію про цю поїздку буде оприлюднено постфактум, було прийнято заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки", - додали у відомстві.

26 січня журналісти поскаржилися, що зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах.

Вони заявили про тиск і кампанію з дискредитації провладною армією ботів і ломів.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура
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