ГПУ готова расследовать возможное давление на журналиста "Схем" – Сарган

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган предлагает журналисту программы "Схемы" предоставить ГПУ факты угроз и фейковых писем, свидетельствующих о давлении на него.



Об этом она пишет 26 января в Facebook.



"Обращаюсь к журналисту программы "Схемы" Михаила Ткача с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Фейсбук о давлении, которое он связывает с выходом расследования" Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента", – предлагает Сарган.



"Прошу Ткача предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и т.п., свидетельствующие о давлении на него как на журналиста", – отмечает она.



По словам Сарган, генеральный прокурор Юрий Луценко готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту.

В то же время редакция программы "Схемы" ответила Сарган встречным предложением - показать результаты расследования предварительного производства относительно препятствования журналистской деятельности со стороны сотрудников УГО во время празднования свадьбы сына генерального прокурора Юрия Луценко Александра.

Указанное производство было открыто еще в сентябре.

"За 4 месяца с участием журналистов не было проведено ни одного следственного действия. Прокуратура только обратилась в редакцию с просьбой предоставить видеоматериалы. Видеоматериала больше ста гигабайт, поэтому мы попросили прокуратуру предоставить диск-накопитель, поскольку на компакт-диски такой объем записать невозможно", – отмечают "Схемы".

Журналисты говорят, что с того времени до сих пор никаких шагов со стороны прокуратуры не было осуществлено.

"Если генеральный прокурор действительно заинтересован в законном защите свободы слова - возможно для начала стоит расследовать уже существующие производства?", - отмечают "Схемы".

Как известно, 18 января программа "Схемы" рассказала, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.

В пресс-службе президента подтвердили, что Порошенко совершил частную поездку на Мальдивы.

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - заявили там.

"Решение о том, что информация об этой поездке будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - добавили в ведомстве.

26 января журналисты пожаловались, что столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.



Они заявили о давлении и кампании по дискредитации провластной армией ботов и ломов.