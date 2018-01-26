НАПК проверит декларации за два года 10 нардепов, судей и чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций за 2015-2016 годы нардепов Виталия Хомутынника, Виктора Чумака, Максима Микитася и еще 7 должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Соответствующее решение Нацагентство приняло 27 января на своем заседании, после ознакомления с сообщениями о возможных недостоверных данных в декларациях указанных лиц.

Так, в ближайшее время НАПК проверит декларацию за 2016 год нардепа от группы "Воля народа" Максима Микитася, декларации за 2015 и 2016 годы внефракционного нардепа Виктора Чумака и 2 декларации нардепа от группы "Партия Возрождения" Виталия Хомутынника.

Также будут проверены данные депутата Харьковского горсовета Альберта Кононенко, декларации за два года судьи Киевского апелляционного админсуда Ярослава Василенко, декларацию за 2016 год директора департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Елены Балбековой, секретаря Северодонецкого горсовета Луганской области за 2016 год Игоря Буткова.

Кроме того, Нацагентство проверит декларацию за 2016 год военного прокурора сил АТО Генпрокуратуры Константина Кулика, первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия, за 2015 и 2016 годы, Максима Мартынюка и ректора госуниверситета телекоммуникаций за 2016 год Владимира Тулубка.

В пресс-службе отмечают, что ранее направляли запросы к некоторым вышеуказанным лицам, относительно возможных неточных данных в декларациях, однако не получили соответствующих объяснений.

Сообщается, что проверка данных продлится 60 календарных дней.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Максим Микитась задекларировал и покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска за 5151911 гривен и еще компектуючи к этому авто почти 100 000 гривен.

Согласно декларации нардепа Микитася за 2016 год, он обладает двумя участками земли в 1048 м2 и 151 м2, общей стоимостью почти в 33 миллионов гривен. В его собственности есть и дом, площадью в 203,8 м2.

Также ранее сообщалось, что глава парламентской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник стремительно богатеет и покупает элементы роскоши.

Однако проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в его декларациях.

Сообщалось, что ранее правительство назначило членом Национального агентства по предупреждению коррупции депутата Виктор Чумак, но позже он отказался от работы в НАПК.

Как известно, в прошлом году Национальное агентство по предупреждению коррупции проводило полную проверку 456 электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы.