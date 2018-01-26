Порошенко про поставки зброї зі США: Мені відомі всі дати

Президент Петро Порошенко обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном етапи поставок в Україну оборонної зброї.

Про це він повідомив журналістам 26 січня на брифінгу за підсумками зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.

"Я подякував пану держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про певні етапи цього співробітництва", – сказав глава держави.

На уточнююче запитання журналістів щодо конкретних термінів поставок, Порошенко сказав наступне:

"Мені відомі всі дати, ніхто їх від нас не ховає. Як ви розумієте, оскільки мова йде про зброю, оборонне співробітництво, я не те що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї".

"Можу сказати: як тільки дізналися, що Україна отримала нове озброєння, кардинально змінилася поведінка російських військових і бойовиків. Вони вже значно обережніше підходять до лінії фронту", – додав президент.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.