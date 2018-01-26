Порошенко про поставки зброї зі США: Мені відомі всі дати
Президент Петро Порошенко обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном етапи поставок в Україну оборонної зброї.
Про це він повідомив журналістам 26 січня на брифінгу за підсумками зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.
"Я подякував пану держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про певні етапи цього співробітництва", – сказав глава держави.
На уточнююче запитання журналістів щодо конкретних термінів поставок, Порошенко сказав наступне:
"Мені відомі всі дати, ніхто їх від нас не ховає. Як ви розумієте, оскільки мова йде про зброю, оборонне співробітництво, я не те що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї".
"Можу сказати: як тільки дізналися, що Україна отримала нове озброєння, кардинально змінилася поведінка російських військових і бойовиків. Вони вже значно обережніше підходять до лінії фронту", – додав президент.
Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".
Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.
У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.