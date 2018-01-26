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Порошенко о поставках оружия из США: Я знаю все даты

Пятница, 26 января 2018, 18:06

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон этапы поставок в Украину оборонительного оружия.

Об этом он сообщил журналистам 26 января на брифинге по итогам встречи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Я поблагодарил господина госсекретаря за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня об определенных этапах этого сотрудничества", - сказал глава государства.

На уточняющий вопрос журналистов относительно конкретных сроков поставок, Порошенко сказал следующее:

"Я знаю все даты, никто от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи".

"Могу только сказать: как только узнали, что Украина получила новое вооружение, кардинально изменилось поведение российских военных и боевиков. Они уже значительно осторожнее подходят к линии фронта", – добавил президент.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Валентина Романенко, УП
Темы: ПорошенкоСШАоружие
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