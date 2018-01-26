Полторак: Росія "грає м’язами", але масштабної агресії не чекаємо

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П'ятниця, 26 січня 2018, 19:40

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія буде намагатися тиснути на Україну, але про масштабну агресію поки не йдеться.

Про це він сказав в ефірі 112 телеканалу.

"Я не думаю, що найближчим часом ми маємо очікувати повномасштабну агресію Російської Федерації", – сказав Полторак, зазначивши водночас, що Росія постійно нарощує військову присутність на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

"Росія… продовжує постачання озброєння, техніки, паливно-мастильних матеріалів і матеріальних засобів (в ОРДЛО – УП)", – пояснив міністр.

На думку Полторака, Росія не йтиме мирним шляхом, а "буде намагатися тиснути на Україну шляхом "гри м’язами".

Крім того, очільник Міноборони зазначив, що останнім часом значно покращилась співпраця України зі США та Канадою.

"Канада прийняла рішення щодо можливості продажу Україні стрілецького озброєння, і взагалі, озброєння, оснащення", – сказава Полторак.

На запитання журналістів щодо строків поставки американських Javelin, міністр оборони відповів, що знатиме після візиту до Вашингтону, який відбудеться 2 лютого.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Теми: Полторак Росія Донбас
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