В ОБСЄ закликали Росію не ухвалювати закон про ЗМІ-іноземних агентів

Співробітник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір надіслав листа голові Держдуми РФ В'ячеславу Володимирову. У ньому він закликав не ухвалювати закон, згідно з яким ЗМІ та фізичним особам нададуть статус "іноземних агентів".

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Законопроект являє собою непропорційне втручання у свободу вислову поглядів та свободу засобів масової інформації і може також надати в їх відношенні ефект сковування. Я сподіваюся, що депутати Держдуми не приймуть його", – розповів Дезір.

Відповідний законопроект дозволяє блокувати доступ до інтернет-ресурсів без отримання судового рішення, якщо в Росії вирішать, що "іноземні агенти" використовують ці платформи для поширення інформації.

"Блокування без судового рішення або судового нагляду і блокування цілих веб-платформ є непропорційним обмеженням свободи ... в Інтернеті і, зокрема, права людини на доступ до інформації (через Інтернет). Крім того, настійно рекомендується не застосовувати його як санкції за дії, які не можуть визнаватися незаконними з точки зору міжнародних стандартів", – зазначив представник ОБСЄ.

Як відомо, 5 грудня 2017 року міністерство юстиції Російської Федерації включило до списку іноземних агентів дев'ять ЗМІ, зокрема "Голос Америки", "Радіо Свобода" й телеканал "Настоящее время".