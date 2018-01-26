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В ОБСЕ призвали Россию не принимать закон о СМИ-иностранных агентах

Пятница, 26 января 2018, 20:42

Сотрудник ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. В нем он призвал не принимать закон, согласно которому СМИ и физическим лицам предоставят статус "иностранных агентов".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Законопроект представляет собой непропорциональное вмешательство в свободу выражения взглядов и свободу средств массовой информации и может также предоставить в их отношении эффект сковывания. Я надеюсь, что депутаты Госдумы не примут его", - рассказал Дезир.

Соответствующий законопроект позволяет блокировать доступ к интернет-ресурсам без получения судебного решения, если в России решат, что "иностранные агенты" используют эти платформы для распространения информации.

"Блокировка без судебного решения или судебного надзора и блокировки целых веб-платформ является непропорциональным ограничением свободы ... в Интернете и, в частности, прав человека на доступ к информации (через Интернет). Кроме того, настоятельно рекомендуется не применять его в качестве санкции за действия, которые не могут признаваться незаконными с точки зрения международных стандартов", - отметил представитель ОБСЕ.

Как известно, 5 декабря 2017 года министерство юстиции Российской Федерации включило в список иностранных агентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время".

Темы: РосcияСМИмедиацензураОБСЕ
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