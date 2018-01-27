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Данилишин сказав, коли в Україну приїде місія МВФ

Субота, 27 січня 2018, 01:01

Місія МВФ може приїхати в Україну у середині лютого.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Головний результат Давосу – Україну починають сприймати як активного учасника переговорів. І я думаю, що навіть зустріч президента України з Крістін Лагард, директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, їхня півгодинна розмова – має відповідні результати", – сказав він.

"Ми очікуємо на приїзд місії МВФ десь у середині лютого", – додав Данилишин.

Раніше Порошенко заявив, що під час переговорів у Давосі були сформовані позиції щодо приїзду експертів до України та визначено, які саме кроки залишились для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу.

Після зустрічі з Лагард президент підкреслив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФНБУ
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