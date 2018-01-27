Данилишин сказал, когда в Украину приедет миссия МВФ

831 просмотр
Суббота, 27 января 2018, 02:01

Миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Главным результат Давоса  Украина начинают воспринимать как активного участника переговоров. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор  имеет соответствующие результаты",  сказал он.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля",  добавил Данилишин.

Ранее Порошенко заявил, что в ходе переговоров были сформированы позиции по приезду экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

После встречи с Лагард президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Темы: МВФ НБУ
powered by lun.ua
По теме
Порошенко рассказал о результатах переговоров с МВФ и Всемирным банком 27 января 2018, 01:26
Порошенко готов пойти на уступки МВФ в вопросе цены на газ 26 января 2018, 17:05
Порошенко в Давосе: Борюсь с коррупцией не из-за денег МВФ 26 января 2018, 14:45
Все новости
Главные новости
С августа 2017 на корью заболели около 6,5 тысяч человек – Супрун
Волкер и Сурков не согласовали единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса - РосСМИ
США расширили санкции против России
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
экология

Где сдать батарейки и макулатуру? Карта пунктов приема вторсырья по Украине

мир

Ваш кот правша или левша? Ученые из Ирландии знают, как это определить