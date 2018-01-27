Данилишин сказал, когда в Украину приедет миссия МВФ

Миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Главным результат Давоса – Украина начинают воспринимать как активного участника переговоров. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – имеет соответствующие результаты", – сказал он.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", – добавил Данилишин.

Ранее Порошенко заявил, что в ходе переговоров были сформированы позиции по приезду экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

После встречи с Лагард президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.