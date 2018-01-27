Росія заперечує свою причетність до реекспорту вугілля КНДР

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Субота, 27 січня 2018, 06:20

РФ відкидає звинувачення у експорті вугілля з Північної Кореї в інші країни.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає "ТАСС".

"Я виключаю подібні дії в тій частині, яка пов'язана з державною політикою РФ. Ніякої подвійної гри немає. Всім російським відомствам на рівні указу президента дані інструкції скрупульозно виконувати всі резолюції Ради Безпеки ООН", - підкреслив Косачов.

"Але я не виключаю, що цим могли займатися окремі російські підприємці, хоча таких даних я не маю. Відповідні відомства приймуть усі необхідні заходи для припинення такої ганебної практики, коли отримають інформацію з надійних джерел, а не ЗМІ", - додав він.

Як відомо, 26 січня Reuters з посиланням на джерела повідомив, що Північна Корея продає вугілля, поставляючи його в російські порти, з яких він переправляється в Південну Корею і Японію.

Видання нагадує, що санкції ООН з 5 серпня забороняють КНДР експортувати вугілля, однак, за інформацією джерел, з тих пір північнокорейське паливо принаймні три рази поставлялося в російські порти Находка і Холмськ.

Там вугілля вантажили на судна, які переправляли його в Південну Корею і в Японію.

Президент США Дональд Трамп в недавньому інтрев'ю Reuters звинуватив Росію в тому, що вона допомагає КНДР обійти міжнародні санкції.

Теми: Росія КНДР санкції
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