Россия отрицает свою причастность к реэкспорту угля КНДР

РФ отвергает обвинения в экспорте угля из Северной Кореи в другие страны.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает "ТАСС".

"Я исключаю подобные действия в той части, которая связана с государственной политикой РФ. Никакой двойной игры нет. Всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции скрупулезно выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Косачев.

"Но я не исключаю, что этим могли заниматься отдельные российские предприниматели, хотя таких данных у меня нет. Соответствующие ведомства примут все необходимые меры для прекращения такой позорной практики, когда получат информацию из надежных источников, а не СМИ", - добавил он.

Как известно, 26 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.

Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию.

Президент США Дональд Трамп в недавнем интревью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.