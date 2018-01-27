МЗС: Попередньо, українці у Кабулі не постраждали

За попередньою інформацією, громадяни України не постраждали внаслідок теракту, що стався у столиці Афганістану вранці 27 січня.

Про це у суботу повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

За попередньою інформацією, громадяни України не постраждали внаслідок кривавого теракту в Кабулі 27.01. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 27, 2018

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок теракту у Кабулі 27 січня загинули щонайменше 17 осіб, 110 отримали поранення.

Вибух стався у районі, де розташовано багатьох іноземних посольств та урядових приміщень, - через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", де загинули семеро громадян України.

Посол України у Таджикістані та Афганістані Віктор Нікітюк зазначав, що інформації про можливу наявність українців серед постраждалих внаслідок вибуху немає.

Нікітюк додав, що консульство та МЗС будуть рекомендувати вживати додаткових заходів, щоб убезпечити громадян України, які перебувають в Афганістані.

Українська правда