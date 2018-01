Вибух у Кабулі: МЗС перевіряє, чи постраждали громадяни України

"Знову теракт у Кабулі. Категорично засуджуємо. Висловлюємо співчуття", - зазначила вона.

Як повідомив посол України у Таджикістані та Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу "112 Україна", наразі немає інформації про можливу наявність українців серед постраждалих внаслідок вибуху.

"Відомості про кількість загиблих - 17, та про понад сотню постраждалих - надходять від ЗМІ Афганістану. Відомо також, що відповідальність за теракт взяв на себе "Талібан" і терорист - смертник використав автомобіль "швидкої допомоги", начинений вибухівкою", - зазначив Нікітюк.

"Йому (терористу) вдалося під'їхати поближче до пропускного пункту, оскільки він пояснював, що везе пацієнтів до лікарні, яка розташована неподалік від місця вибуху. Це інформація, що є на даний момент, ми намагаємося з'ясувати більше деталей", - додав посол.

Також Нікітюк додав, що консульство та МЗС будуть рекомендувати вживати додаткових заходів, щоб убезпечити громадян України, які перебувають в Афганістані.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на дані АР, внаслідок теракту у столиці Афганістану у суботу загинули щонайменше 17 осіб, 110 отримали поранення.

