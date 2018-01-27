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Вибух у Кабулі: МЗС перевіряє, чи постраждали громадяни України

Субота, 27 січня 2018, 11:30
Вибух у Кабулі: МЗС перевіряє, чи постраждали громадяни України

МЗС України перевіряє інформацію щодо громадян України, які могли постраждати внаслідок вибухів у Кабулі вранці у суботу. 

Про це 27 січня повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. 

"Знову теракт у Кабулі. Категорично засуджуємо. Висловлюємо співчуття", - зазначила вона. 

Як повідомив посол України у Таджикістані та Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу "112 Україна", наразі немає інформації про можливу наявність українців серед постраждалих внаслідок вибуху. 

"Відомості про кількість загиблих - 17, та про понад сотню постраждалих - надходять від ЗМІ Афганістану. Відомо також, що відповідальність за теракт взяв на себе "Талібан" і терорист - смертник використав  автомобіль "швидкої допомоги", начинений вибухівкою", - зазначив Нікітюк. 

"Йому (терористу) вдалося під'їхати поближче до пропускного пункту, оскільки він пояснював, що везе пацієнтів до лікарні, яка розташована неподалік від місця вибуху. Це інформація, що є на даний момент, ми намагаємося з'ясувати більше деталей", - додав посол. 

Також Нікітюк додав, що консульство та МЗС будуть рекомендувати вживати додаткових заходів, щоб убезпечити громадян України, які перебувають в Афганістані. 

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на дані АР, внаслідок теракту у столиці Афганістану у суботу загинули щонайменше 17 осіб, 110 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухи у столиці Афганістану постраждали щонайменше 80 осіб, є загиблі. 

Вибух стався у районі, де розташовано багатьох іноземних посольств та урядових приміщень, - через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", де загинули семеро громадян України.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістантерактжертвиМЗС
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