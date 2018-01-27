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МИД: Предварительно, украинцы в Кабуле не пострадали

Суббота, 27 января 2018, 13:59
МИД: Предварительно, украинцы в Кабуле не пострадали

По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате теракта, произошедшего в столице Афганистана утром 27 января.

Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что в результате теракта в Кабуле 27 января погибли по меньшей мере 17 человек, 110 получили ранения.

Взрыв произошел в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания, - через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь", где погибли семь граждан Украины.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк отмечал, что информации о возможных жертвах среди украинцев в результате взрыва нет.

Никитюк добавил, что консульство и МИД будут рекомендовать принимать дополнительные меры, чтобы обезопасить граждан Украины, которые находятся в Афганистане.

Украинская правда

Темы: АфганистанжертвытерактМИД
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