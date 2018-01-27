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Під санкції США потрапила польська компанія - за торгівлю вугіллям з Донбасу

Субота, 27 січня 2018, 16:05
Під санкції США потрапила польська компанія - за торгівлю вугіллям з Донбасу

До санкційного списку США потрапила польська фірма Doncoaltrade, яка займалася постачанням вугілля з окупованого Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США, пише Економічна правда.

У п’ятницю ввечері Мінфін США повідомив про розширення санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особа і 12 організацій.

До списку потрапила компанія Doncoaltrade, яка в 2012 році була зареєстрована в місті Катовіце. Санкції проти неї було введено через її зв’язок з Олександром Мельничуком.

На початку жовтня стало відомо, що фірма Doncoaltrade займається доставкою вугілля з окупованих територій до Польщі.

ЇЇ президентом і головним акціонером є Олександр Мельничук, який певний час був заступником "міністра" вугільної промисловості так званої "ЛНР".

Раніше ЕП писала, в який спосіб антрацит потрапляв до Польщі.

Після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Тхужевський пообіцяв, що у Польщі проведуть перевірку за фактом постачання вугілля з ОРДЛО та заборонять такі постачання.

Більш детально про компанії та фізичних осіб, які потрапили до розширеного санкційного списку США читайте тут.

Теми: санкціїДонбасПольщаСША
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