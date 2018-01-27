В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, пишет Экономическая правда.

В пятницу вечером Минфин США сообщил о расширении санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

В список попала компания Doncoaltrade, которая в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Санкции против нее были введены из-за ее связи с Александром Мельничуком.

В начале октября стало известно, что фирма Doncoaltrade занимается поставками угля с оккупированных территорий в Польшу.

Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем "министра" угольной промышленности так называемой "ЛНР".

Ранее ЭП писала, каким образом антрацит попадал в Польшу.

После обнародования этой информации в СМИ министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.

Он пообещал, что в Польше проведут проверку по факту поставки угля из ОРДЛО и запретят такие поставки.

Более подробно о компанииях и физических лицах, попавших в расширенный санкционный список США читайте здесь.