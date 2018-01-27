Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под санкции США попала польская компания - за торговлю углем с Донбасса

Суббота, 27 января 2018, 16:05
Под санкции США попала польская компания - за торговлю углем с Донбасса

В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, пишет Экономическая правда.

В пятницу вечером Минфин США сообщил о расширении санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

В список попала компания Doncoaltrade, которая в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Санкции против нее были введены из-за ее связи с Александром Мельничуком.

В начале октября стало известно, что фирма Doncoaltrade занимается поставками угля с оккупированных территорий в Польшу.

Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем "министра" угольной промышленности так называемой "ЛНР".

Ранее ЭП писала, каким образом антрацит попадал в Польшу.

После обнародования этой информации в СМИ министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.

Он пообещал, что в Польше проведут проверку по факту поставки угля из ОРДЛО и запретят такие поставки.

Более подробно о компанииях и физических лицах, попавших в расширенный санкционный список США читайте здесь.

Темы: санкцииДонбассПольшаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
санкции
В свежий санкционный список США из-за помощи России попала сербская компания
ЕС принял новый режим санкций против Ирана, который ударит по производству беспилотников
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: