У "Динамо" заявили, що ФФУ продовжує затягувати розгляд "маріупольської справи"

Федерація футболу України протягом тривалого часу жодного разу не виявила своєї зацікавленості у тому, щоб справа про технічну поразку для "Динамо" за неявку на матч чемпіонату країни у Маріуполі 27 серпня 2017 року була розглянута у максимально стислі строки і з мінімальними збитками.

Про це йдеться у заяві ФК "Динамо", яку оприлюднено 27 січня на сайті клубу.

"Вочевидь, ФФУ не бачить необхідності швидкого вирішення "маріупольської справи". ... "Динамо" детально роз'яснив суду необхідність отримання рішення Спортивного арбитражного суду (CAS) у максимально короткий термін - до 20 лютого 2018 року. З ініціативи ж ФФУ, CAS встановив новий термін - до 23 січня 2018 року", - зазначили у "Динамо".

У ФК нагадали, що 3 січня команда висловила суду стурбованість тим, що "ФФУ намагається затягнути розгляд справи, що може призвести до неможливості виконання рішення (якщо таке буде на користь Динамо), та поставить під сумнів легітимність результатів турніру, якщо "шістки" будуть неправильно сформовані".

"23 січня 2018 року CAS запропонував сторонам узгодити датою слухань 12 лютого 2018 року і поцікавився, чи немає у сторін заперечень, про що вони повинні повідомити до 26 січня. "Динамо" дало відповідь того ж дня, що не заперечує. У ФФУ ж заявили, що не заперечують проти призначення слухань, але вважають, що у цій справі немає необхідності проводити слухання, і пропонують ухвалити рішення на основі документів, які є в розпорядженні КАС", - йдеться у заяві "Динамо".