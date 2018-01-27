В "Динамо" заявили, что ФФУ продолжает затягивать рассмотрение "мариупольской дела"

Федерация футбола Украины в течение длительного времени ни разу не проявила заинтересованности в том, чтобы дело о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе 27 августа 2017 года было рассмотрено в максимально сжатые сроки и с минимальными убытками.

Об этом говорится в заявлении ФК "Динамо", обнародованном 27 января на сайте клуба.

"Очевидно, что ФФУ не видит необходимости быстрого решения "мариупольского дела". ... "Динамо" подробно разъяснил суду необходимость получения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в максимально короткий срок - до 20 февраля 2018 года. По инициативе же ФФУ, CAS установил новый срок - до 23 января 2018-го", - отметили в "Динамо".

В ФК напомнили, что 3 января команда выразила суду обеспокоенность тем, что "ФФУ пытается затянуть рассмотрение дела, что может привести к невозможности исполнения решения (если оно будет в пользу Динамо), и поставит под сомнение легитимность результатов турнира, если "шестерки" будут неправильно сформированы".

"23 января СAS предложил сторонам согласовать дату слушаний 12 февраля 2018 г. и поинтересовался, нет ли у сторон возражений, о чем они должны сообщить до 26 января. "Динамо" дало ответ в тот же день, что не возражает. В ФФУ же заявили, что не возражают против назначения слушаний, но считают, что в этом деле нет необходимости проводить слушания, и предлагают принять решение на основе документов, которые есть в распоряжении CAS", - говорится в заявлении "Динамо".

"Совершенно очевидно, что ФФУ ни разу в течение длительного времени не проявила своей заинтересованности в том, чтобы дело было рассмотрено в максимально сжатые сроки и с минимальными убытками для соревнования. .... Обстоятельства складываются таким образом, что на изучение ответа ФФУ у клуба будет максимум 5 дней", - добавили в ФК.

Также в команде отметили, что согласно Кодексу CAS, судебные издержки, установленные судом, должны выплачиваться в равной степени обеими сторонами до слушаний.

"Но ФФУ не заплатила своей части судебных расходов, о чем суд сообщил в письме от 26 января 2018 года, и клубу придется нести финансовые расходы в том числе и за ФФУ", - заявили в ФК.

Как известно, 14 ноября 2017 решением Апелляционного комитета ФФУ ФК "Динамо" был лишен 3 очков в чемпионате Украины за неявку на игру в Мариуполе 27 августа, поскольку киевский клуб не получил желаемых для себя гарантий безопасности. Данное решение было обжаловано в Спортивном арбитражному суде (CAS).

После 19 туров чемпионата Украины "Динамо" отстает от лидера ЧУ - ФК "Шахтер" - на 3 очка.

Украинская правда