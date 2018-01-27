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Чубаров закликав кримчан бойкотувати "вибори президента РФ"

Субота, 27 січня 2018, 22:18
Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента РФ

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає кримчан бойкотувати "вибори президента РФ", які мають проводитися 18 березня на окупованому півострові.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у суботу після вторгнення російського ОМОНу на засідання громадської ініціативи "Кримська солідарність".

Чубаров назвав цю подію абсолютним беззаконням по відношенню до кримських татар, які зібралися на засідання і черговою акцією залякування кримськотатарських активістів.

За його словами, російські силовики "переписали всіх, включаючи адвокатів".

"Не виключено, що згідно складеного окупантами "реєстру", найближчими днями людей почнуть по одному викликати в поліцію", - вважає він.

"Після акцій, подібних до сьогоднішньої, кожен з тих нечисленних співвітчизників, хто, проявивши слабкість або малодушність, з'явиться 18 березня 2018 року на виборчій дільниці, виявиться вічним вигнанцем серед своїх співвітчизників і одновірців", - підкреслив Чубаров.

Він закликав до абсолютного бойкоту незаконних в окупованому Криму виборів.

"18 березня 2018 року - жодного кримського татарина, жодного етнічного українця, жодного патріота України - жителя Криму, незалежно від його національності, на незаконно відкритих виборчих дільницях незаконно призначених виборів президента Росії в тимчасово окупованому Криму!", - закликає лідер Меджлісу.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

16 березня 2014 року Росія провела в українській Автономній республіці Крим незаконний "референдум", який проігнорували більшість кримських татар і патріотів України. Уже за два дні, 18 березня, на його підставі ставленики Кремля підписали у Москві "договір" про включення Криму в цілому й Севастополя зокрема до складу РФ.

Українська правда

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Теми: ЧубаровКримкримські татаривибори
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