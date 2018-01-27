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Чубаров призвал крымчан бойкотировать "выборы президента РФ"

Суббота, 27 января 2018, 22:18
Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает крымчан бойкотировать "выборы президента РФ", которые будут проводиться 18 марта на оккупированном полуострове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу после вторжения российского ОМОНа на заседание общественной инициативы "Крымская солидарность".

Чубаров назвал произошедшее абсолютным беззаконием по отношению к крымским татарам, собравшимся на заседание и очередной акцией устрашения крымскотатарских активистов.

По его словам, российские силовики "переписали всех, включая адвокатов".

"Не исключено, что согласно составленного оккупантами "реестра", в ближайшие дни людей начнут по одному вызывать в полицию", - считает он.

"После акций, подобных сегодняшней, каждый из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев", - подчеркнул Чубаров.

Он призвал к абсолютному бойкоту незаконных в оккупированном Крыму выборов.

"18 марта 2018 года – ни одного крымского татарина, ни одного этнического украинца, ни одного патриота Украины - жителя Крыма, независимо от его национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!", - призывает лидер Меджлиса.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

16 марта 2014 года Россия провела в украинской Автономной республике Крым незаконный "референдум", который проигнорировали большинство крымских татар и патриотов Украины. Уже через два дня, 18 марта, на его основании ставленники Кремля подписали в Москве "договор" о включении Крыма в целом и Севастополя в частности в состав РФ.

Украинская правда

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Темы: ЧубаровКрымкрымские татарывиборы
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