За 13 років ув'язнених стало втричі менше

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Субота, 27 січня 2018, 23:49

Кількість осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, за останні 13 років скоротилася зі 190 тисяч до 60 тисяч.

Про це на підсумковій річній колегії МВС заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.

"В 2004 році в місцях позбавлення волі перебувало 190 тисяч осіб, через 10 років - 147 тисяч. Минулого року в місцях позбавлення волі перебувало лише 60 тисяч осіб", - сказав Князєв.

Він також відзначив, що за останні кілька років кількість потенційних правопорушників збільшилася на 90 тисяч осіб.

Князєв додав, що у 2017 році 34 тисячі раніше судимих осіб знову скоїли правопорушення.

Теми: в'язниця Князєв
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